Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırılı güvenlik görevlisi, şehit mezarlarını ziyaret edip temizlik ve bakımlarını yapıyor

        Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, izin günlerinde şehit mezarlarını ziyaret edip temizlik ve bakımlarını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırılı güvenlik görevlisi, şehit mezarlarını ziyaret edip temizlik ve bakımlarını yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, izin günlerinde şehit mezarlarını ziyaret edip temizlik ve bakımlarını yapıyor.

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi gönüllüsü Sütçüoğlu, boş günlerinde şehit mezarlarını tek tek ziyaret ediyor. Mezarlıkların temizlik ve bakımını yapan Sütçüoğlu, şehit ailelerine de evlerinde ziyarette bulunuyor.

        Sütçüoğlu, AA muhabirine, 10 yıldır Türkiye'nin her yerinde şehitlikleri ziyaret ettiğini söyledi.

        Bazı şehit ailelerinin, çocuklarının mezarının bulunduğu köylerinde tek başına yaşadığını anlatan Sütçüoğlu, "Çocuklarının mezarı köyde diye evlerini şehre taşımıyorlar. Böyle şehit ailelerini görünce büyük gurur yaşıyorum." dedi.

        Sütçüoğlu, şehitliklerde huzur bulduğunu ve gurur yaşadığını belirterek, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için, ailelerinden onlara ait eşyaların bazılarını alıp Çankırı'daki şehitlik müzesine getiriyorum. Burada onların hatıralarıyla yaşamasını sağlıyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çerkeş'te TASKUT Eğitim Tatbikatı düzenlendi
        Çerkeş'te TASKUT Eğitim Tatbikatı düzenlendi
        Korgun Kaymakamı Gür, hacı adaylarını uğurladı
        Korgun Kaymakamı Gür, hacı adaylarını uğurladı
        Gökçebey Kaymakamı Kahraman Şıktaş, Korgun Kaymakamını Gür'ü ziyaret etti
        Gökçebey Kaymakamı Kahraman Şıktaş, Korgun Kaymakamını Gür'ü ziyaret etti
        Korgun'da TÜBİTAK Bilim Söyleşisi düzenlendi
        Korgun'da TÜBİTAK Bilim Söyleşisi düzenlendi
        Çankırı Valisi Taşolar "Fermuar Sistemi"ne dikkati çekmek amacıyla ambulans...
        Çankırı Valisi Taşolar "Fermuar Sistemi"ne dikkati çekmek amacıyla ambulans...
        Çankırı'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
        Çankırı'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı