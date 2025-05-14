Ilgaz Dağı eteklerine kar yağdı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Kırkpınar Yaylası'nda öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı.

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