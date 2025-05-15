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        Kaymakam Minuz'dan öğrencilere tiyatro sürprizi

        Çankırı'nın Orta ilçesinde, öğrencilerin tiyatro isteğini Kaymakam Erkan Minuz yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:14
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        Kaymakam Minuz'dan öğrencilere tiyatro sürprizi
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde, öğrencilerin tiyatro isteğini Kaymakam Erkan Minuz yerine getirdi.

        Sebahattin Çakır İlkokulu öğrencilerinin tiyatro izleme isteği üzerine harekete geçen Kaymakam Minuz, okul idaresiyle yaptığı görüşmelerin ardından Ankara'dan "Şamata Çocuk Tiyatrosu" ekibini ilçeye davet etti.

        Üç perdeden oluşan tiyatro gösterisi, gün boyu üç farklı yaş grubuna hitap edecek şekilde sahnelendi. Sabah saatlerinde ilkokul öğrencileri için, öğle saatlerinde ortaokul öğrencileri için ve günün son seansında ise lise öğrencileri için perde açıldı.

        "Nasrettin Hoca ve Kaybolan Eşeği" adlı oyun, Orta Yıldırım Beyazıt Anadolu Çok Programlı Lisesi’nin konferans salonunda sahnelendi. Öğrenciler oyunu büyük ilgiyle izledi.

        Gösteriye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, okul yöneticileri ve öğretmenler de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldular. Kaymakam Minuz, yaptığı açıklamada kültürel ve sanatsal etkinliklerin öğrencilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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