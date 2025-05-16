Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Söz konusu adreslerdeki aramalarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde objeler, ruhsatsız tüfek, bıçak, sallama, muşta ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

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