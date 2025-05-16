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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 22:41 Güncelleme: 16.05.2025 - 22:41
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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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        Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 zanlıyı yakaladı.

        Söz konusu adreslerdeki aramalarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde objeler, ruhsatsız tüfek, bıçak, sallama, muşta ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C.E., M.E., C.T. ve E.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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