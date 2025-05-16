Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 zanlıyı yakaladı.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde objeler, ruhsatsız tüfek, bıçak, sallama, muşta ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C.E., M.E., C.T. ve E.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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