MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çankırı'da konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Tüm çabamız, çalışmamız, bölgesinde lider, dünyada güçlü bir Türkiye içindir” dedi.

Çankırı Belediyesi tarafından Abdülhalik Renda Mahallesi Ankara yolunda 9,5 dekar arazi üzerinde, 30 odalı, 171 milyon liralık yatırımla yapılan Tuzlife Otel’in açılışı için tören düzenlendi.

Durmaz, burada yaptığı konuşmada, Tuzlife Otel’in Çankırı’nın önemli bir ihtiyacına çözüm sunacağını, Çankırı’nın tarihi ve kültürel değerlerini yakından görmek isteyenlere hizmet edeceğini belirtti.

Yapılan otelin geçen yıl yine Çankırı Belediyesi tarafından açılan aquaparkının da tamamlayıcısı olacağını dile getiren Durmaz, “Sadece şehrimize gelen misafirlerimize konforlu bir konaklama imkanı sunmakla kalmayacak, Aynı zamanda Çankırı'nın turizm potansiyelini arttıracak, yerel ekonomiye canlılık katacak ve hemşerilerimize yeni istihdam olanakları sağlarken Çankırı'nın tanıtımında da önemli bir rol oynayacaktır. “ diye konuştu.

Hep birlikte Çankırı'yı daha yaşanabilir, daha cazip ve daha güçlü şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Durmaz, “Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin milli hafızalara kazıdığı, dünyevi hiçbir menfaate, siyasi hiçbir çıkara eyvallah etmeyen, nefse değil, nesle hizmet etme düşüncesinin cümlelere dökülmüş hali olan, önce ülkem ve milletin anlayışıyla siyasetimizi sürdüreceğiz. Benim aklım hep Türkiye'dir düşüncesiyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm çabamız, çalışmamız, bölgesinde lider, dünyada güçlü bir Türkiye içindir.” ifadesini kullandı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da Tuzlife'ın sadece bir otel olmadığını Çankırı'nın potansiyeline duyulan güvenin, geleceğe duyulan inancın ve şehircilik vizyonlarının bir yansıması olduğunu söyledi. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de amaçlarının Çankırı'nın yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Şehir merkezine kazandırdığımız sosyal tesis, İstiklal Yolu Aile Çay Bahçesi, engellerimiz için "Bizim Kafe" den sonra daha da nezih bir tesisimizi bugün burada açıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan otelimizin ismiyle ilgili vatandaşlarımızın da düşüncelerini aldık. Şehrimizin en önemli mirası ve turizm lokomotifi olan tuzu otelimizin ismine taşıdık ve adını tuz life koyduk. Zira adında tuz geçen tuz mağaramız yani Yer Altı Tuz Şehrimiz uluslararası tuz festivalimizin, turistik tuz trenimizin şehrimize çok uğurlu geldiğini göstermiştir. Şehrimizi Dünya turizmine açan bu çalışmalarımız sayesinde Çankırı'ya hedeflerimizin de ötesinde yerli ve yabancı turist akın etti. Şimdi de Tuzlife Oteli ile şehrimize gelen ziyaretçilerimizin konaklama ve restoran ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz.”