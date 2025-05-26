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        Şabanözü'de anaokulu öğrencilerinin hazırladığı sergi açıldı

        Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı yılsonu sergisi açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:28 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:34
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        Şabanözü'de anaokulu öğrencilerinin hazırladığı sergi açıldı
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        Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı yılsonu sergisi açılışı yapıldı.

        Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencilerinin dönem boyunca öğretmenleri ve aileleri tarafından hazırladıkları eserlerin sergisi için okulun fuaye salonunda tören düzenlendi.

        Törene katılan Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, burada yaptığı konuşmada, serginin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere tebrik etti.

        Açılışı yapılan yılsonu sergisine İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü, veliler ve öğretmenler katıldı.

        Sergide, öğrencilerin hazırladığı grup ve bireysel el becerileri etkinlikleri, aile katılım projeleri ile öğrenci-veli iş birliğiyle geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan çalışmalar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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