Şabanözü'nde lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi, mezuniyet pastasının kesilmesi ve kep atma töreninin ardından program sona erdi.

Törende, birinci olan öğrenciler okul kütüğüne isim plakalarını çaktı, bayrak ve flama devir teslimi yapıldı.

Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Hidayet Çınar'ın açılış konuşmasının ardından okullarında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Yaşar Yasin Kavaklı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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