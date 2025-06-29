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        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:38 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:38
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        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı-Ankara karayolu Sülüklü kavşağı mevkisinde, şüpheli bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 bin 872 sentetik ecza hapı, 250 gram metamfetamin, 13,47 gram sentetik kannabinoid ve 1,86 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan M.G. ve G.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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