Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı-Ankara karayolu Sülüklü kavşağı mevkisinde, şüpheli bir araca yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 bin 872 sentetik ecza hapı, 250 gram metamfetamin, 13,47 gram sentetik kannabinoid ve 1,86 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.G. ve G.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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