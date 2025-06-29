Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan M.G. ve G.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerce araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 bin 872 sentetik ecza hapı, 250 gram metamfetamin, 13,47 gram sentetik kannabinoid ve 1,86 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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