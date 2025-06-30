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        Çankırı'daki 2025 yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle başladı

        Çankırı'daki 2025 yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 23:48 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:48
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        Çankırı'daki 2025 yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle başladı
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        Çankırı'daki 2025 yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle başladı.

        İmam-ı Azam Camisi'nde düzenlenen açılış programında Kur'an-ı Kerim okundu, minik öğrenciler şiir okudu.

        İl Müftüsü Mehmet Şahin, burada yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarının önemine vurgu yaptı.

        Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğrenmenin en önemli sorumluluklardan olduğunu belirten Şahin, "Burada öğrendiğiniz bilgiler size bir hayat boyu fayda sağlayacaktır. Çocuklarımızın camiyle buluşması, ahlaklı bir birey olarak yetişmesi noktasında gayret edelim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed "Hiçbir anne-baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye miras bırakmış olamaz" buyuruyor. Evlatlarını kurslarımıza gönderen velileri tebrik ediyorum. Yaz Kur'an kurslarına katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve kurslarda görev alan tüm öğreticilerimize, din görevlilerimize başarılar diliyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından dua edilmesiyle program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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