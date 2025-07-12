İncecik köyünde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu
Orta ilçesine bağlı İncecik köyünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Orta ilçesine bağlı İncecik köyünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Merhum Yaşar Gümüş'ün çocukları tarafından şehitler ve hayatını kaybeden aile büyükleri için köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.
Köy muhtarı Satılmış Köse, şehit ve gazilere borçlu olduklarını belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.
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