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        Çankırı'da yapılan devlet hastanesinin yüzde 78'i tamamlandı

        Çankırı'da yapımı süren 400 yataklı eğitim araştırma hastanesinin yüzde 78'inin tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:09
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        Çankırı'da yapılan devlet hastanesinin yüzde 78'i tamamlandı
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        Çankırı'da yapımı süren 400 yataklı eğitim araştırma hastanesinin yüzde 78'inin tamamlandığı bildirildi.

        AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim araştırma hastanesi inşaatında yüzde 78'lik fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını, projenin hızla ilerlediğini belirtti.

        Yeni hastane binası tamamlandığında 400 yatak kapasitesi, 137 poliklinik odası, 13 ameliyathane, 47 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 242 araçlık kapalı otopark ve ilave açık otopark alanı, 111 bin 978 metrekare kapalı alan, 18 bin 834 metrekare oturum alanına sahip olacağını aktaran Erdoğan, "Bu hastane yalnızca bugünün ihtiyacını değil, gelecek nesillerin sağlık ihtiyaçlarını da karşılayacak bir vizyon projesidir. Çankırı'mıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Erdoğan, yeni devlet hastanesinin 2026 yılı sonunda hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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