Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sarıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopterle de müdahale edilen yangına, karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Köylüler de tankerlerle su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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