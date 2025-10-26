Habertürk
        Çankırı Haberleri

        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        26.10.2025 - 21:26
        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Satılmış İri idaresindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, Germece köyü yol ayrımından Çankırı-Ankara kara yoluna çıkmak isterken, Ankara'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan O.C. yönetimindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Satılmış İri olay yerinde yaşamını yitirdi, F.İ, S.C. ve O.C. ise yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

