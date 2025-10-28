Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı 102 metrelik Türk bayrağı ile kutlandı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı 102 metrelik Türk bayrağı ile kutlandı.

        Giriş: 28.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:25
        Çankırı Karatekin Üniversitesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı 102 metrelik Türk bayrağı ile kutlandı
        Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı 102 metrelik Türk bayrağı ile kutlandı.

        Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yapılan kutlama programı "Türkiye Cumhuriyeti" konulu konferans ile ÇAKÜ Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda başladı.

        Konferansın açılış konuşmasını yapan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri şükranla andığını söyledi.

        Cumhuriyet'in, Türk milletinin özgür iradesinin ve bağımsızlık kararlılığının en değerli simgesi olduğunu belirten Karataş, "Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bilimin yol göstericiliğinde ve akademik özgürlüğün ışığında Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatma ve geliştirme sorumluluğunu taşıyoruz. Her bir akademisyen, öğrenci ve çalışan hem bilimde hem de toplum hizmetinde birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan birer neferdir. Bilimle, eğitimle, kültürle ve teknolojiyle yükselen bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeliyiz." dedi.

        Rektör Karataş'ın konuşmasının ardından, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Korosu vatan ve kahramanlık marşları söyledi.

        Müzik korosunun dinletisinden sonra, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Büyüktolu "Türkiye Cumhuriyeti" konulu konferansında Cumhuriyet'in tarihi sürecini anlattı.

        Diğer ülkelerde cumhuriyete geçiş sürecinde halkın çoğu zaman kendi vatandaşlarıyla çatıştığını belirten Büyüktolu, Türkiye’nin ise bu süreci çok daha farklı yaşadığını, önce düşmanlarını yenerek ardından Cumhuriyet’i ilan ettiğini vurguladı. Cumhuriyet’in bir anda ortaya çıkmadığını, Amasya Genelgesi’nden itibaren adım adım yükselen bir bilinç ve kararlılıkla temellerinin atıldığını ifade eden Büyüktolu, Cumhuriyet’in yaşatılmasının her vatandaşın ortak sorumluluğu olduğunu ve herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

        Konferans salonundaki program, teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.

        Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, konferans salonu önünden başlayan yürüyüşle Milli Mefkure Meydanı'na kadar taşındı.

        Kutlama programı, ÇAKÜ Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi ve Rektör Karataş'ın kapanış konuşması ile son buldu.

        Programa, Çankırı Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

