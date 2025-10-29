Çerkeş ilçesinde küçük öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı.
Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Gündüz Çocuk Bakımevi tarafından düzenlenen etkinlik, Çerkeş Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.
Programa Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda küçük öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı oyun, şiir ve dans gösterilerini sundu.
