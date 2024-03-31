Çankırı Belediye başkan adayları kimlerdir? Çankırı Belediyesi hangi partide? Çankırı Belediye başkanı kimdir? Çankırı Belediyesi hangi partide? Çankırı Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Çankırı Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Çankırı Belediyesini hangi parti kazandı ve Çankırı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Çankırı yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:05 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL