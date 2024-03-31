Çankırı Belediye başkan adayları kimlerdir? Çankırı Belediyesi hangi partide? Çankırı Belediye başkanı kimdir?
Çankırı Belediyesi hangi partide? Çankırı Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Çankırı Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Çankırı Belediyesini hangi parti kazandı ve Çankırı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Çankırı yerel seçim sonuçları..
Çankırı BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Çankırı Belediye Başkanlığını 19665 alınan oy ve %46.99 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı İsmail Hakkı Esen kazanmıştır.
Çankırı Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 8
Milliyetçi Hareket Partisi 4
Çankırı BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİHÜSEYİN FİLİZ - AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ KARAMEMİŞ - İYİ Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı TOLGA BULUGAN - ZP Çankırı Belediye Başkan Adayı MAHMUT YİĞİT - HÜDAPAR Çankırı Belediye Başkan Adayı KASIM GÜMÜŞ - DEVA Çankırı Belediye Başkan Adayı NEVZAT EREN - HAKPAR Çankırı Belediye Başkan Adayı İLHAN TEKİN - CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İSMAİL HAKKI ESEN - MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı SADİYE AKOĞLU - DEM Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı MÜJGAN KILIÇ - TKH Çankırı Belediye Başkan Adayı SELMAN MÜJDECİ - YENİDEN REFAH Çankırı Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ÜNVER - SP Çankırı Belediye Başkan Adayı GÖKHAN TAŞCI - BĞMSZ Çankırı Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KÖROĞLU - BTP Çankırı Belediye Başkan Adayı MEHMET OFLAZ - HKP Çankırı Belediye Başkan Adayı HAKAN ÇELİK - VATAN Çankırı Belediye Başkan Adayı NAMIK KAYA - DSP Çankırı Belediye Başkan Adayı KADİR ÇALIŞKAN - MP Çankırı Belediye Başkan Adayı UMUT AHMET ÖZCAN - DP Çankırı Belediye Başkan Adayı BAKİ ÇELİK - MİLLİYOL Çankırı Belediye Başkan Adayı
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