Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Brent petrol ile uluslararası piyasalarda ürün fiyatının düşmesinin ardından benzin ve motorinde bir gün arayla peş peşe indirim yapıldı. Hükümet, daha sonra motorinde ÖTV’yi yükseltti. Motorinin, pompa satış fiyatı 13 kuruş arttı.

TERSİNE Mİ DÖNDÜ?

Küresel piyasalarda, rüzgar tersine dönmeye başladı. Özellikle benzinde fiyatlar hızla artıyor. 28 Ocak’ta tonu 546 dolara kadar gerileyen benzin, son 48 saat içinde önce 563, sonra da 567 doları gördü. Son birkaç gündür dolar kuru da yukarı yönlü hareket ediyor.

Bu artış, benzinde zammı gündeme getirdi. Akaryakıt zamları, bir süredir pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yapılıyor. Bugünkü verilere göre benzinde 12 kuruş zam göründü. Yarın gelecek veriler de incelenecek ve pazartesi günü pompa satış fiyatlarıyla ilgili değişiklik net olarak ortaya çıkacak.

Uluslararası piyasalarda motorinde de önceki gün bir miktar artış oldu. Motorin fiyatları daha sonra frene bastı. Motorinde, şu anda bir artış öngörülmüyor.