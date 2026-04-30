        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 1 Mayıs 2026 Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları kuru: 1 Mayıs 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları, üç günlük düşüş serisinin ardından gelen alım fırsatlarıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri sabit tutsa da politika yapıcılar arasındaki görüş ayrılıkları piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte "canlı altın fiyatları", "altın alış satış fiyatları" ve "bugün altın ne kadar" soruları yatırımcıların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Peki, 1 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ne durumda? İşte güncel ve canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:56 Güncelleme:
        1

        Piyasalarda hareketlilik sürerken altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Fed’in faiz kararına rağmen ortaya çıkan görüş ayrılıkları, altın piyasasında alım fırsatlarını beraberinde getirdi. Yatırımcılar ise "bugün altın ne kadar", "canlı altın fiyatları" ve "altın alış satış fiyatları" aramalarına hız verdi. 1 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde son durum merak ediliyor. İşte anlık verilerle güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.713,7000

        6.714,6290

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.613,50

        4.614,32

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.741,4800

        10.977,9900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.963,6300

        43.775,9200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.452,00

        43.935,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.416,26

        21.956,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.966,78

        43.778,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.088,17

        45.197,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.650,68

        4.864,62

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.076,61

        6.359,06

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        108.213,00

        110.173,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de geminin karaya oturduğu anlar kamerada; iş kadınının yalısı hasar aldı

        İSTANBUL Boğazı'nda dümen arızasından kaynaklanan nedenle Sarıyer, Yeniköy açıklarında karaya oturan konteyner gemisi, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Geminin karaya oturması sonucu korkuluk, fayans ve beton bölümlerinde hasar oluşan yalının, iş kadını Bianka Sömer Türkmen'e (45) ait ol...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Final-Four kapısını araladı!
        Final-Four kapısını araladı!
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı