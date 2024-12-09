Altın fiyatlarında hareketlilik! 10 Aralık 2024 Salı bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç lira?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Gram altın 2 bin 972 liradan, çeyrek altın 4 bin 859 liradan işlem görüyor. Fed faiz kararı öncesi fiyatlarda dalgalanmalar yaşanırken altının gram fiyatının yeniden 3 bin lira üzerine çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 10 Aralık 2024 güncel altın fiyatları…
Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 10 Aralık Salı günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın fiyatı grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3000 TL seviyesini gören gram altın fiyatı, Aralık ayı Fed faiz kararı öncesinde yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 10 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bugün 2 bin 972 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 859 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.972,2000
Satış: 2.972,6140
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.655,60
Satış: 2.656,03
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.754,8900
Satış: 4.859,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.021,6100
Satış: 19.380,0900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.621,00
Satış: 19.725,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.485,00
Satış: 9.723,96
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.027,46
Satış: 19.386,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.938,34
Satış: 20.439,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.630,51
Satış: 2.466,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.744,88
Satış: 2.888,33
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.750,00
Satış: 49.199,00