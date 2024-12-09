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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 ARALIK 2024: Altında hareketlilik! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 10 Aralık 2024 Salı bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Gram altın 2 bin 972 liradan, çeyrek altın 4 bin 859 liradan işlem görüyor. Fed faiz kararı öncesi fiyatlarda dalgalanmalar yaşanırken altının gram fiyatının yeniden 3 bin lira üzerine çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 10 Aralık 2024 güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 07:55 Güncelleme: 10.12.2024 - 00:02
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        1

        Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 10 Aralık Salı günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın fiyatı grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3000 TL seviyesini gören gram altın fiyatı, Aralık ayı Fed faiz kararı öncesinde yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 10 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın bugün 2 bin 972 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 859 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.972,2000

        Satış: 2.972,6140

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.655,60

        Satış: 2.656,03

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.754,8900

        Satış: 4.859,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.021,6100

        Satış: 19.380,0900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.621,00

        Satış: 19.725,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.485,00

        Satış: 9.723,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.027,46

        Satış: 19.386,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.938,34

        Satış: 20.439,39

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.630,51

        Satış: 2.466,07

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.744,88

        Satış: 2.888,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.750,00

        Satış: 49.199,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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