Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 10 Aralık Salı günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altın fiyatı grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3000 TL seviyesini gören gram altın fiyatı, Aralık ayı Fed faiz kararı öncesinde yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 10 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...