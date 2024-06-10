ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 382 liradan yaparken; 10 Haziran Pazartesi günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 397 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 895 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN