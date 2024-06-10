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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI | 10 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 10 Haziran canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Kapanışta sert düşüş yaşayan gram altın, geçtiğimiz haftayı 2 bin 400 lira seviyesinin altında tamamladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları bugün değer kazanıyor. 10 Haziran Pazartesi günü ons altın 2 bin 298 dolardan; gram altın ise 2 bin 397 TL'den alıcı buluyor. İşte, 10 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 07:22 Güncelleme: 10.06.2024 - 07:22
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        1

        Altın fiyatları bugün yatırımcıların odağında yer alıyor. Son haftalarda dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 10 Haziran 2024 Pazartesi günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 382 liradan yaparken; 10 Haziran Pazartesi günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 397 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 895 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.397,36

        Satış: 2.397,76

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.298,66

        Satış: 2.299,06

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.835,77

        Satış: 3.920,34

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.343,08

        Satış: 15.633,41

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.647,57

        Satış: 7.840,69

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.343,08

        Satış: 15.633,41

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 15.888,36

        Satış: 16.289,52

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.290,42

        Satış: 1.704,01

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.192,44

        Satış: 2.315,48

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