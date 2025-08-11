Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 12 AĞUSTOS SALI: Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum: 12 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Yeni haftanın ikinci günü altın fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları 12 Ağustos Salı günü hafif yükseldi. Kısa vadeli ekonomik görünümdeki bozulma beklentisi, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırabileceği öngörülüyor. Yeni günde yükselen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 3 bin 375 dolar seviyelerinde bulunuyor. En son gram altın 4.387 TL iken çeyrek altın 7.015 TL'den işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 12 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 07:32 Güncelleme: 12.08.2025 - 08:39
        1

        Canlı altın fiyatları 12 Ağustos Salı günü yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatları grafiği anlık ve güncel olarak duyuruluyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu, altın yükseldi mi düştü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Ağustos 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatlarında son durum

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.385,0970

        Satış: 4.385,5420

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.067,8300

        Satış: 28.594,9100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.016,0400

        Satış: 7.170,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.398,78

        Satış: 3.367,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.986,17

        Satış: 14.338,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.993,51

        Satış: 4.205,55

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.341,64

        Satış: 3.343,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.539,00

        Satış: 28.736,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.306,24

        Satış: 28.839,90

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.085,00

        Satış: 71.731,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.042,39

        Satış: 29.767,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
