Altın fiyatları son durum: 12 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Yeni haftanın ikinci günü altın fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları 12 Ağustos Salı günü hafif yükseldi. Kısa vadeli ekonomik görünümdeki bozulma beklentisi, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırabileceği öngörülüyor. Yeni günde yükselen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 3 bin 375 dolar seviyelerinde bulunuyor. En son gram altın 4.387 TL iken çeyrek altın 7.015 TL'den işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 12 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.385,0970
Satış: 4.385,5420
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.067,8300
Satış: 28.594,9100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.016,0400
Satış: 7.170,5200
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.398,78
Satış: 3.367,22
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.986,17
Satış: 14.338,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.993,51
Satış: 4.205,55
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.341,64
Satış: 3.343,10
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.539,00
Satış: 28.736,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.306,24
Satış: 28.839,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.085,00
Satış: 71.731,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.042,39
Satış: 29.767,59