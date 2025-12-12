Canlı altın fiyatları 12 Aralık 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Değerli metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde para politikasını daha gevşek tutacağına yönelik beklentilerle haftalık bazda kazanç yolunda ilerliyor. Ons altın, cuma günü 4.282 dolar seviyelerinde işlem görerek son yedi haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 güncel altın fiyatları grafiği...