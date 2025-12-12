Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 ARALIK 2025 GRAFİĞİ || Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 12 Aralık 2025 Cuma verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın, ABD'de 2026 yılında faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve Fed'in para politikasında yumuşama sinyalleri vermesiyle haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Güncel verilere göre ons altın 4.282 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 08:01 Güncelleme: 12.12.2025 - 08:01
        1

        Canlı altın fiyatları 12 Aralık 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Değerli metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde para politikasını daha gevşek tutacağına yönelik beklentilerle haftalık bazda kazanç yolunda ilerliyor. Ons altın, cuma günü 4.282 dolar seviyelerinde işlem görerek son yedi haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 güncel altın fiyatları grafiği...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.854,7530

        Satış: 5.855,5490

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.277,33

        Satış: 4.282,02

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.367,6900

        Satış: 9.573,8500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.470,7700

        Satış: 38.178,2700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.927,00

        Satış: 38.320,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.674,26

        Satış: 19.145,09

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.465,59

        Satış: 38.173,08

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.327,14

        Satış: 39.294,43

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.220,14

        Satış: 4.327,03

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.328,23

        Satış: 5.573,35

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.597,00

        Satış: 95.549,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
