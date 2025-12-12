Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 12 Aralık 2025 Cuma verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın, ABD'de 2026 yılında faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve Fed'in para politikasında yumuşama sinyalleri vermesiyle haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Güncel verilere göre ons altın 4.282 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 12 Aralık 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Değerli metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde para politikasını daha gevşek tutacağına yönelik beklentilerle haftalık bazda kazanç yolunda ilerliyor. Ons altın, cuma günü 4.282 dolar seviyelerinde işlem görerek son yedi haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 güncel altın fiyatları grafiği...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.854,7530
Satış: 5.855,5490
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.277,33
Satış: 4.282,02
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.367,6900
Satış: 9.573,8500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 37.470,7700
Satış: 38.178,2700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.927,00
Satış: 38.320,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.674,26
Satış: 19.145,09
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37.465,59
Satış: 38.173,08
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.327,14
Satış: 39.294,43
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.220,14
Satış: 4.327,03
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.328,23
Satış: 5.573,35
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.597,00
Satış: 95.549,00