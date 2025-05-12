Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145 olan gümrük vergisini yüzde 30'a; Çin ABD'ye uyguladığı yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10'a indirdi. İndirimlerin 90 gün geçerli olacağin bildirildi. Anlaşma sonrası güvenli liman talebi düştü. Ons altın 3.200 dolar, gram altın ise 4000 TL sınırına kadar çekildi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…