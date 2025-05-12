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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS 2025: Altın ABD-Çin anlaşması sonrası düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira?

        Altın ABD-Çin anlaşması sonrası düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğini açıklamasının ardından altın fiyatları sert düştü. Ons altında düşüş yüzde 3'ü aşarak 3219,28 dolar düzeyini görüldü. Bu düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Altının gram fiyatı, saat 15.35 itibarıyla 4.023 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:40
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        1

        Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145 olan gümrük vergisini yüzde 30'a; Çin ABD'ye uyguladığı yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10'a indirdi. İndirimlerin 90 gün geçerli olacağin bildirildi. Anlaşma sonrası güvenli liman talebi düştü. Ons altın 3.200 dolar, gram altın ise 4000 TL sınırına kadar çekildi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 4144 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4062 lira, en yüksek de 4144 lira seviyesi görüldü. Altının gram fiyatı saat 15.35 itibarıyla 4023 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.022,6080

        Satış: 4.023,0940

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.230,1200

        Satış: 3.231,0200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.436,1700

        Satış: 6.577,7600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.744,6900

        Satış: 26.230,5700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.116,00

        Satış: 27.334,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.812,76

        Satış: 13.135,30

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.705,84

        Satış: 26.190,27

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.841,39

        Satış: 27.519,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.276,14

        Satış: 3.227,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.794,23

        Satış: 4.000,84

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.373,00

        Satış: 68.439,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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