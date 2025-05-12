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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS 2025: Altın ABD-Çin anlaşması sonrası düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın ABD-Çin anlaşması sonrası düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Hafta sonu başlayan ABD-Çin arasındaki tarife müzakerelerinden olumlu haberler gelmesi ile altının ons fiyatı 3300 doların altına geriledi. ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğini açıklamasının ardından altın fiyatları sert düştü. Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:33
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        1

        Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu yapılan ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen pozitif haberlerin piyasanın korkularını hafifletmesi ve yatırımcıların riskli yatırımlara yönelmesine neden olmasıyla ons altın geriledi. ABD ile Çin arasında müzakerelerin tamamlanması ve karşılıklı tarife indirimi açıklaması sonrası altın fiyatları sert düştü. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 4144 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4062 lira, en yüksek de 4144 lira seviyesi görüldü. Altının gram fiyatı saat 10.30 itibarıyla 4045 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.045,4940

        Satış: 4.045,9920

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.323,8900

        Satış: 3.326,0800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.470,8600

        Satış: 6.613,1700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.883,4500

        Satış: 26.371,7700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.116,00

        Satış: 27.334,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.905,31

        Satış: 13.230,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.891,40

        Satış: 26.380,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.708,39

        Satış: 28.407,93

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.276,14

        Satış: 3.227,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.794,23

        Satış: 4.000,84

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.373,00

        Satış: 68.439,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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