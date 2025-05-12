Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu yapılan ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen pozitif haberlerin piyasanın korkularını hafifletmesi ve yatırımcıların riskli yatırımlara yönelmesine neden olmasıyla ons altın geriledi. ABD ile Çin arasında müzakerelerin tamamlanması ve karşılıklı tarife indirimi açıklaması sonrası altın fiyatları sert düştü. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…