Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 13 Eylül 2024: Altında yılın rekoru! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altında yılın rekoru! 13 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yılın rekorunu yaşıyor. Dün, günü düşüşle kapatan fiyatlar bugün yatırımcısının yüzünü güldürdü ve gram altın 2 bin 800 TL seviyesine çıktı! Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 13 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 07:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.

        Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Powell, politika faizinin mevcut seviyesinin, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü riske yanıt vermek için yeterli alan sağladığını söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 13 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA YILIN REKORU!

        12 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 lira olan gram altın, 13 Eylül Cuma günü 2 bin 803 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 398 liradan, 4 bin 484 liraya çıktı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.803,0830

        Satış: 2.803,5740

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.556,4100

        Satış: 2.559,4000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.484,3000

        Satış: 4.583,2700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.930,8900

        Satış: 18.269,3700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.945,78

        Satış: 9.171,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.945,25

        Satış: 18.284,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.540,92

        Satış: 19.013,12

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.523,19

        Satış: 2.351,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.570,68

        Satış: 2.721,28

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Müzikholde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
        Müzikholde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
        Fatih'te 3 katlı bina çöktü
        Fatih'te 3 katlı bina çöktü
        Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran'ın babasının ifadesi ortaya çıktı
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        'Ukrayna'ya izin verilmesi, Batı'nın savaşa katılması demek'
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        ABD'den BMGK reformu
        ABD'den BMGK reformu
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!