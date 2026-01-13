Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 13 OCAK 2026: Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, haftanın ikinci işlem gününde rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Gram altın 6.360 TL seviyesinde seyrederken, ons altın 4.595 dolar düzeyinde işlem görüyor. Artan jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD aralık ayı enflasyon verileri bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 13.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 13.01.2026 - 09:52
        1

        Altın fiyatları 13 Ocak 2026 Salı verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell’ı cezai soruşturmayla tehdit etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişelerle pazartesi günü sert yükseliş yaşayan altın, haftanın ikinci işlem gününde rekora yakın seyrediyor. Altının ons fiyatı 4.595 dolar civarında işlem görüyor. Yatırımcıların gözü ise Fed’in para politikası açısından önem taşıyan ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. İşte 13 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.359,4780

        Satış: 6.360,2550

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.594,28

        Satış: 4.595,17

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.175,1600

        Satış: 10.399,0200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.700,6600

        Satış: 41.468,8600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.541,00

        Satış: 41.864,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.290,79

        Satış: 20.802,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.708,80

        Satış: 41.477,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.358,05

        Satış: 43.424,26

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.518,99

        Satış: 4.674,86

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.813,70

        Satış: 6.081,55

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 103.535,00

        Satış: 104.743,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
