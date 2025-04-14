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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 NİSAN 2025: Altın hafif geriledi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 14 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yakın seyreden altın fiyatları bu haftaya yataya yakın düşüşle başladı. Güne 3959 liradan başlayan gram altın, saat 7.30 itibarıyla 3 bin 954 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 07:29 Güncelleme: 14.04.2025 - 07:30
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        1

        Altın fiyatları 14 Nisan 2025 alış-satış grafiği yakından takip ediliyor. Ticaret savaşları, küresel ekonomide yavaşlama, ABD enflasyonunda bozulma, doların değer kaybetmesi gibi nedenlerle yükseliş yaşayan değerli metal altın günün ilk saatlerinde hafif düşüş sergiledi. Anlık verilere göre, çeyrek altın 6 bin 465 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3959 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3919 lira, en yüksek de 3968 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3954 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.954,2700

        Satış: 3.954,7340

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.224,2200

        Satış: 3.224,9700

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.326,8300

        Satış: 6.465,9900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.315,6000

        Satış: 25.793,6100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.861,00

        Satış: 26.084,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.609,54

        Satış: 12.927,37

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.298,14

        Satış: 25.775,67

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.366,78

        Satış: 27.033,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.168,19

        Satış: 3.100,55

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.618,44

        Satış: 3.815,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 64.255,00

        Satış: 65.260,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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