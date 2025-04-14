Canlı altın fiyatları 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 14 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yakın seyreden altın fiyatları bu haftaya yataya yakın düşüşle başladı. Güne 3959 liradan başlayan gram altın, saat 7.30 itibarıyla 3 bin 954 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 14 Nisan 2025 alış-satış grafiği yakından takip ediliyor. Ticaret savaşları, küresel ekonomide yavaşlama, ABD enflasyonunda bozulma, doların değer kaybetmesi gibi nedenlerle yükseliş yaşayan değerli metal altın günün ilk saatlerinde hafif düşüş sergiledi. Anlık verilere göre, çeyrek altın 6 bin 465 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3959 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3919 lira, en yüksek de 3968 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3954 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.954,2700
Satış: 3.954,7340
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.224,2200
Satış: 3.224,9700
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.326,8300
Satış: 6.465,9900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.315,6000
Satış: 25.793,6100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.861,00
Satış: 26.084,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.609,54
Satış: 12.927,37
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.298,14
Satış: 25.775,67
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.366,78
Satış: 27.033,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.168,19
Satış: 3.100,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.618,44
Satış: 3.815,42
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 64.255,00
Satış: 65.260,00