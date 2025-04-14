Altın fiyatları 14 Nisan 2025 alış-satış grafiği yakından takip ediliyor. Ticaret savaşları, küresel ekonomide yavaşlama, ABD enflasyonunda bozulma, doların değer kaybetmesi gibi nedenlerle yükseliş yaşayan değerli metal altın günün ilk saatlerinde hafif düşüş sergiledi. Anlık verilere göre, çeyrek altın 6 bin 465 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...