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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli zammı Temmuz 2025 hesaplamaları başladı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 oldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı. Bilindiği üzere emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı kadar artış yaşıyor. 3 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memur ve emekli zammı hesaplamaları Temmuz-Aralık döneminde ne kadar aylık alacaklarını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:10
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        Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2025 Ocak ayında SSK, Bağkur emekliye zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplanmış, en düşük emekli maaşı da 14.469 TL'ye yükseltilmişti. 2025 Temmuz ayında yeniden belirlenecek emekli maaşları için 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Nihai oran ise nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından netleşecek. Öte yandan 6 aylık enflasyon beklentisiyle beraber ttahmini emekli zammı hesabı belli oldu. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar…

        2

        3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

        Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

        Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 oldu.

        Bu verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

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        EMEKLİLERİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 oldu.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.

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        İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

        3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06

        3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06

        Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83

        Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

        Memur zammı: Yüzde 9,02

        5

        6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

        Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Buna göre bu ayın enflasyon beklentisi yüzde 3,07 olurken, mayıs ayının yüzde 2,2, haziran ayı için ise yüzde 1,70 oldu.

        Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde Tüketici Fiyat Endeksi 3.165,30 seviyesine yükselecek.

        Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,91 olacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 639 TL'ye yükselecek.

        Zam oranı yüzde 16 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL'ye yükselecek.

        Zam oranı yüzde 17,91 olursa en düşük emekli maaşı 17 bin 60 TL'ye ulaşacak.

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        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

        Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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