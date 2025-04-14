Altın fiyatları 14 Nisan 2025 alış-satış grafiği yakından takip ediliyor. Dolardaki düşüşten de destek alan değerli metal altın yeni haftaya rekorla başladı. Ons altının fiyatı 3245 doları görerek rekor tazeledi. Anlık verilere göre gram altın ise 3913 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...