Canlı altın fiyatları haftanın beşinci iş günü için araştırılıyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yükseliş trendini sürdüren altının gram fiyatı, kendi rekorunu kırdı. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 400 lirayı, çeyrek altın 5 bin 500 lirayı aştı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Şubat 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…