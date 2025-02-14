Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 ŞUBAT 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları güncel verileri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın güne 3 bin 400 lira üzerinde başlarken, çeyrek altın 5 bin 500 lira üzerinde işlem görüyor. Peki, bugün am, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 14 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 07:45 Güncelleme: 14.02.2025 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Canlı altın fiyatları haftanın beşinci iş günü için araştırılıyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yükseliş trendini sürdüren altının gram fiyatı, kendi rekorunu kırdı. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 400 lirayı, çeyrek altın 5 bin 500 lirayı aştı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Şubat 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.405,6770

        Satış: 3.406,5620

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.926,4800

        Satış: 2.929,7900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.449,7500

        Satış: 5.569,6300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.797,8600

        Satış: 22.210,9700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.436,00

        Satış: 22.597,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.863,20

        Satış: 11.136,97

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.794,52

        Satış: 22.205,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.635,54

        Satış: 23.202,97

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.872,97

        Satış: 2.753,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.139,07

        Satış: 3.308,17

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.745,00

        Satış: 56.381,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Cep telefonu kavgası
        Cep telefonu kavgası
        OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil
        OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!