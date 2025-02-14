Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları güncel verileri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın güne 3 bin 400 lira üzerinde başlarken, çeyrek altın 5 bin 500 lira üzerinde işlem görüyor. Peki, bugün am, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 14 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
Canlı altın fiyatları haftanın beşinci iş günü için araştırılıyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yükseliş trendini sürdüren altının gram fiyatı, kendi rekorunu kırdı. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 400 lirayı, çeyrek altın 5 bin 500 lirayı aştı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Şubat 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.405,6770
Satış: 3.406,5620
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.926,4800
Satış: 2.929,7900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.449,7500
Satış: 5.569,6300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.797,8600
Satış: 22.210,9700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.436,00
Satış: 22.597,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.863,20
Satış: 11.136,97
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.794,52
Satış: 22.205,82
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.635,54
Satış: 23.202,97
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.872,97
Satış: 2.753,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.139,07
Satış: 3.308,17
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.745,00
Satış: 56.381,00