Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2026: Altın rekor seviyeden geriledi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 15 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!

        Altın piyasasındaki gelişmeler 15 Ocak 2026 Perşembe günü de yakından izleniyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler, ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. Altın, yatırımcıların son üç seansta görülen rekor zirvelerin ardından kâr satışına yönelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Fed Başkanı hem de İran konusunda daha yumuşak bir ton benimsediği izleniminin güvenli liman talebini azaltmasıyla perşembe günü geriledi. İşte 15 Ocak 2026 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 08:03 Güncelleme: 15.01.2026 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yatırımcıların son üç seansta görülen rekor zirvelerin ardından kâr satışına yönelmesiyle perşembe günü geriledi. Haftanın dördüncü işlem gününde spot altın, ons başına 4.614 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 15 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.374,4120

        Satış: 6.375,2170

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.613,68

        Satış: 4.614,93

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.199,0600

        Satış: 10.423,4800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.796,2400

        Satış: 41.566,4100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.760,00

        Satış: 42.091,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.353,87

        Satış: 20.867,03

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.835,34

        Satış: 41.606,43

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.780,14

        Satış: 43.866,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.537,83

        Satış: 4.697,49

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.844,47

        Satış: 6.114,79

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 104.079,00

        Satış: 105.308,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        X'ten Grok kararı
        X'ten Grok kararı
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı