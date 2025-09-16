Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 EYLÜL 2025: Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! 16 Eylül 2025 Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 16 Eylül Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yatırımcıların bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentileri ve önümüzdeki aylarda daha fazla parasal gevşeme ihtimalini değerlendirmesiyle yeni bir rekor kırdı. Altın, bu sabah Asya seansında yeni rekor seviyelere ulaşarak ons başına 3.700 dolar seviyesine yaklaştı. Aralık vadeli ABD Altın Vadeli İşlemleri ise 3.719,20 dolar/ons seviyesinde büyük ölçüde sabit kaldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 16 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 07:41 Güncelleme: 16.09.2025 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 16 Eylül 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Fed’in bu hafta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler ve önümüzdeki aylarda daha fazla parasal gevşeme ihtimali nedeniyle altın yeni bir rekor kırdı. Aynı zamanda doların yedi haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesi de altına destek verdi. Spot altın, ons başına 3.679 dolara yükseldi ve erken işlemlerde 3.689,32 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. İşte 16 Eylül 2025 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.892,4910

        Satış: 4.892,9830

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.677,87

        Satış: 3.678,53

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.827,2800

        Satış: 7.999,3300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.311,2600

        Satış: 31.901,7300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.254,00

        Satış: 32.474,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.601,87

        Satış: 15.994,53

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.301,56

        Satış: 31.891,23

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.539,41

        Satış: 33.358,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.718,78

        Satış: 3.740,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.513,51

        Satış: 4.751,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 80.336,00

        Satış: 81.061,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!