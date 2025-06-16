Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. İsrail-İran arasındaki tırmanan çatışma nedeniyle yatırımcıların risk iştahı azaldı. Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla birlikte altın rekor seviyeye yaklaştı. Asya piyasalarında değerli metal yüzde 0,6’ya kadar yükselerek ons başına yaklaşık 3.450 dolara ulaştı; bu seviye, Nisan ayında kaydedilen tüm zamanların zirvesinden yaklaşık 50 dolar aşağıda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 16 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…