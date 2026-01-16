Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yatırımcıların son üç seansta görülen rekor zirvelerin ardından kâr satışına yönelmesiyle perşembe günü geriledi. Haftanın dördüncü işlem gününde spot altın, ons başına 4.614 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 16 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...