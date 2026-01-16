Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 16 OCAK 2026: Altın düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 16 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!

        Altın piyasasındaki gelişmeler 16 Ocak 2026 cUMA günü de yakından izleniyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler, ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. Altın, yatırımcıların son üç seansta görülen rekor zirvelerin ardından kâr satışına yönelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Fed Başkanı hem de İran konusunda daha yumuşak bir ton benimsediği izleniminin güvenli liman talebini azaltmasıyla perşembe günü geriledi. İşte 16 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 00:44 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:44
        1

        Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yatırımcıların son üç seansta görülen rekor zirvelerin ardından kâr satışına yönelmesiyle perşembe günü geriledi. Haftanın dördüncü işlem gününde spot altın, ons başına 4.614 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 16 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.371,27

        Satış: 6.372,05

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.613,66

        Satış: 4.614,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.194,03

        Satış: 10.418,30

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.784,8300

        Satış: 41.554,8900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.891,00

        Satış: 42.180,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.319,57

        Satış: 20.831,73

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.766,53

        Satış: 41.536,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.609,44

        Satış: 43.681,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.549,07

        Satış: 4.706,33

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.862,76

        Satış: 6.127,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 104.440,00

        Satış: 105.567,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
