Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 16 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!
Altın piyasasındaki gelişmeler 16 Ocak 2026 cUMA günü de yakından izleniyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler, ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. Altın, yatırımcıların son üç seansta görülen rekor zirvelerin ardından kâr satışına yönelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Fed Başkanı hem de İran konusunda daha yumuşak bir ton benimsediği izleniminin güvenli liman talebini azaltmasıyla perşembe günü geriledi. İşte 16 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.371,27
Satış: 6.372,05
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.613,66
Satış: 4.614,61
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.194,03
Satış: 10.418,30
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.784,8300
Satış: 41.554,8900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.891,00
Satış: 42.180,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.319,57
Satış: 20.831,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.766,53
Satış: 41.536,06
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.609,44
Satış: 43.681,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.549,07
Satış: 4.706,33
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.862,76
Satış: 6.127,74
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 104.440,00
Satış: 105.567,00