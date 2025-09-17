Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 EYLÜL 2025: Altın rekor seviyelere yakın seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor seviyelere yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed kararı öncesi güncel alış-satış rakamları merak ediliyor. Altın haftanın üçüncü işlem gününe rekor seviyelere yakın başladı. Geçtiğimiz gün 3 bin 700 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bugün saat 07.50 itibarıyla 3 bin 683 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4 bin 887 liradan alıcı buluyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 17 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 07:52 Güncelleme: 17.09.2025 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yakından takip ediliyor. Dün altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. Ons altın 3 bin 700 doları, gram altın ise 4 bin 900 lirayı aşarak rekor kırdı. Haftanın üçüncü işlem gününde ise altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrediyor. Saat 07.50 itibarıyla ons altın 3 bin 683 dolardan işlem görürken, gram altın 4 bin 887 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.887,0170

        Satış: 4.887,4680

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.682,51

        Satış: 3.683,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.819,2300

        Satış: 7.991,0100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.276,9100

        Satış: 31.866,2900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.415,00

        Satış: 32.699,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.589,75

        Satış: 15.982,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.277,25

        Satış: 31.866,64

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 33.106,86

        Satış: 33.931,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.732,70

        Satış: 3.762,85

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.536,13

        Satış: 4.783,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 80.739,00

        Satış: 81.622,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım
        Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Putin askeri üniforma giydi
        Putin askeri üniforma giydi
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi