Altın rekor seviyelere yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed kararı öncesi güncel alış-satış rakamları merak ediliyor. Altın haftanın üçüncü işlem gününe rekor seviyelere yakın başladı. Geçtiğimiz gün 3 bin 700 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bugün saat 07.50 itibarıyla 3 bin 683 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4 bin 887 liradan alıcı buluyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 17 Eylül 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.
Altın fiyatları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yakından takip ediliyor. Dün altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. Ons altın 3 bin 700 doları, gram altın ise 4 bin 900 lirayı aşarak rekor kırdı. Haftanın üçüncü işlem gününde ise altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrediyor. Saat 07.50 itibarıyla ons altın 3 bin 683 dolardan işlem görürken, gram altın 4 bin 887 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.887,0170
Satış: 4.887,4680
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.682,51
Satış: 3.683,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.819,2300
Satış: 7.991,0100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.276,9100
Satış: 31.866,2900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.415,00
Satış: 32.699,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.589,75
Satış: 15.982,19
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.277,25
Satış: 31.866,64
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 33.106,86
Satış: 33.931,71
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.732,70
Satış: 3.762,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.536,13
Satış: 4.783,78
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 80.739,00
Satış: 81.622,00