Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 17 Haziran Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim rish iştahını azalttı. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken altın, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yükselişe geçti. Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 1,4 ile son bir ayın en büyük günlük düşüşünü yaşamasının ardından yüzde 0,4'e kadar artarak 3.400 dolar seviyesini aştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. İran ile İsrail arasındaki giderek artan gerilim nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneliyor. Altın pazartesi günü yaşanan yüzde 1,4'lük düşüşün ardından Trump'ın açıklamalarıyla tekrar yükselişe geçti. Gram altın bugün saat 15:25 itibarıyla 4.288 TL, çeyrek altın ise 7.011 TL seviyesinde. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın ne kadar? İşte, 17 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.287,8170
Satış: 4.288,0570
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.386,74
Satış: 3.387,51
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.860,3900
Satış: 7.011,1600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.442,1900
Satış: 27.958,4600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.064,00
Satış: 28.214,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.670,93
Satış: 14.015,10
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.427,56
Satış: 27.944,47
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.551,11
Satış: 29.264,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.357,99
Satış: 3.315,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.927,23
Satış: 4.129,59
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.949,00
Satış: 70.648,00