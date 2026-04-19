        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 19 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı güncel altın alış-satış tablosu

        Canlı altın fiyatları:19 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

        Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Trump'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik kalıcı ateşkes açıklamaları, küresel piyasalarda risk iştahını etkilerken altın fiyatlarını da yukarı yönlü destekledi. Haftayı yükselişle kapatan altın, yeni haftaya da güçlü başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 19 Nisan 2026 Pazar günü yatırımcıların gözü "Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL?" sorusuna çevrildi. Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları anbean takip ediliyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 09:31 Güncelleme:
        1

        Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş serisi sürüyor. Özellikle Donald Trump’ın barış ve ateşkes yönündeki mesajları piyasada iyimserlik yaratırken, altın üst üste dördüncü haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Hafta sonu da ivmesini koruyan altın fiyatları yatırımcıların radarında. 19 Nisan 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.965,35

        6.966,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.827,76

        4.832,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.144,56

        11.389,84

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.578,25

        45.420,02

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        45.114,00

        45.739,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.219,47

        22.779,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.578,25

        45.420,02

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        45.841,44

        46.993,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.793,74

        5.030,11

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.309,08

        6.600,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        112.351,00

        115.045,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
