Canlı altın fiyatları:19 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları
Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Trump'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik kalıcı ateşkes açıklamaları, küresel piyasalarda risk iştahını etkilerken altın fiyatlarını da yukarı yönlü destekledi. Haftayı yükselişle kapatan altın, yeni haftaya da güçlü başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 19 Nisan 2026 Pazar günü yatırımcıların gözü "Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL?" sorusuna çevrildi. Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları anbean takip ediliyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.965,35
6.966,26
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.827,76
4.832,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.144,56
11.389,84
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.578,25
45.420,02
TAM ALTIN FİYATI
45.114,00
45.739,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.219,47
22.779,67
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.578,25
45.420,02
ATA ALTIN FİYATI
45.841,44
46.993,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.793,74
5.030,11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.309,08
6.600,93
GREMSE ALTIN FİYATI
112.351,00
115.045,00