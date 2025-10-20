Altın fiyatları 20 Ekim 2025 alış-satış tablosu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor. Altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar hafta içinde yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklanırken bugün alım veya satım yapacak olan kişiler, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 20 Ekim 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…