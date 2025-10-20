Altın fiyatları 20 Ekim 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 20 Ekim 2025 Pazartesi günü alım satım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentileri, dolar/TL kuru, jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ile yön buluyor. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle sarı metal haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Öte yandan piyasalar ABD ve Çin arasında yapılacak görüşmelere odaklanmış durumda. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları 20 Ekim 2025 alış-satış tablosu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor. Altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar hafta içinde yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklanırken bugün alım veya satım yapacak olan kişiler, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 20 Ekim 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.755,4360
Satış: 5.756,1510
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.249,47
Satış: 4.254,18
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.208,7000
Satış: 9.411,3100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.834,7900
Satış: 37.530,1000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.652,00
Satış: 40.135,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.355,51
Satış: 18.818,13
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.826,10
Satış: 37.521,16
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.362,12
Satış: 41.379,03
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.356,16
Satış: 4.505,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.549,25
Satış: 5.834,01
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 98.764,00
Satış: 100.184,00