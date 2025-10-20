Habertürk
        Altın fiyatları 20 Ekim 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 20 Ekim 2025 Pazartesi günü alım satım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentileri, dolar/TL kuru, jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ile yön buluyor. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle sarı metal haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Öte yandan piyasalar ABD ve Çin arasında yapılacak görüşmelere odaklanmış durumda. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 20.10.2025 - 08:07 Güncelleme: 20.10.2025 - 08:08
        Altın fiyatları 20 Ekim 2025 alış-satış tablosu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor. Altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar hafta içinde yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklanırken bugün alım veya satım yapacak olan kişiler, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 20 Ekim 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.755,4360

        Satış: 5.756,1510

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.249,47

        Satış: 4.254,18

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.208,7000

        Satış: 9.411,3100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.834,7900

        Satış: 37.530,1000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.652,00

        Satış: 40.135,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.355,51

        Satış: 18.818,13

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.826,10

        Satış: 37.521,16

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40.362,12

        Satış: 41.379,03

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.356,16

        Satış: 4.505,38

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.549,25

        Satış: 5.834,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 98.764,00

        Satış: 100.184,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

