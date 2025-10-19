Canlı altın fiyatları: 20 Ekim 2025 Pazartesi bugün gram, çeyrek ve altın ons ne kadar?
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, merkez bankalarının altın alımları ile jeopolitik ve siyasi riskler, altın fiyatlarını destekliyor. Öte yandan, ABD'nin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması da piyasalardaki risk algısının yükselmesinde etkili oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları
Siyasi ve jeopolitik riskler, merkez bankalarının devam eden alımları ile Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri altını desteklemeye devam ediyor. Altının onsu Cuma günü 4 bin 379,42 doları görerek rekor tazeledi. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 20 Ekim 2025 Pazar altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.726,53
Satış: 5.727,34
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.249,47
Satış: 4.254,18
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.162,45
Satış: 9.364,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.649,80
Satış: 37.342,26
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.456,00
Satış: 40.004,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.267,64
Satış: 18.728,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.649,80
Satış: 37.342,26
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.362,12
Satış: 41.379,03
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.339,31
Satış: 4.492,30
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.521,88
Satış: 5.814,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 99.972,00
Satış: 101.597,00