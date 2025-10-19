Habertürk
        Canlı altın fiyatları | 20 Ekim 2025 Pazar gram, çeyrek, altın ons, 14-22 ayar bilezik ve ata ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Canlı altın fiyatları: 20 Ekim 2025 Pazartesi bugün gram, çeyrek ve altın ons ne kadar?

        ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, merkez bankalarının altın alımları ile jeopolitik ve siyasi riskler, altın fiyatlarını destekliyor. Öte yandan, ABD'nin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması da piyasalardaki risk algısının yükselmesinde etkili oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 20 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları

        Giriş: 19.10.2025 - 07:53 Güncelleme: 19.10.2025 - 23:58
        1

        Siyasi ve jeopolitik riskler, merkez bankalarının devam eden alımları ile Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri altını desteklemeye devam ediyor. Altının onsu Cuma günü 4 bin 379,42 doları görerek rekor tazeledi. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 20 Ekim 2025 Pazar altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.726,53

        Satış: 5.727,34

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.249,47

        Satış: 4.254,18

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.162,45

        Satış: 9.364,20

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.649,80

        Satış: 37.342,26

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.456,00

        Satış: 40.004,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.267,64

        Satış: 18.728,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.649,80

        Satış: 37.342,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40.362,12

        Satış: 41.379,03

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.339,31

        Satış: 4.492,30

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.521,88

        Satış: 5.814,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 99.972,00

        Satış: 101.597,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

