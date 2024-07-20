Altında düşüş devam ediyor! 20 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimi beklentisi, altının rekor üzerine rekor kırmasını sağladı. Altın fiyatları, bir süre yükselen ivmeyi korumayı başardı ancak artık düşüş başladı. Bugün gram altın 2 bin 550 TL'den, çeyrek ise 4 bin 80 TL'den işlem görüyor. İşte, 20 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı. Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.
Ayrıca Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığını ifade etti.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in bu sene en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, üç faiz indirimi olabileceğine ilişkin tahminler de güç kazanmaya devam etti.
Tahvil piyasalarında oynaklığın sınırlı kalmaya devam ettiği görüldü. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 ile 13 Mart'tan bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, Fed'in faiz indirimi sürecine girme ihtimalinin güçlenmesi ile gerileyen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. İşte, 20 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI!
Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 562 liradan yaparken; 20 Temmuz Cumartesi günü 2 bin 550 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 100 liradan, 4 bin 80 liraya geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.550,43
Satış: 2.551,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.400,27
Satış: 2.401,40
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.080,69
Satış: 4.170,88
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.322,77
Satış: 16.632,49
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.135,88
Satış: 8.341,76
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.322,77
Satış: 16.632,49
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.116,38
Satış: 17.553,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.386,08
Satış: 1.821,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.347,87
Satış: 2.487,57