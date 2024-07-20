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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 20 Temmuz 2024! Altında düşüş devam ediyor! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altında düşüş devam ediyor! 20 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimi beklentisi, altının rekor üzerine rekor kırmasını sağladı. Altın fiyatları, bir süre yükselen ivmeyi korumayı başardı ancak artık düşüş başladı. Bugün gram altın 2 bin 550 TL'den, çeyrek ise 4 bin 80 TL'den işlem görüyor. İşte, 20 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 07:28 Güncelleme: 20.07.2024 - 07:28
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        1

        ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı. Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Ayrıca Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığını ifade etti.

        Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in bu sene en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, üç faiz indirimi olabileceğine ilişkin tahminler de güç kazanmaya devam etti.

        Tahvil piyasalarında oynaklığın sınırlı kalmaya devam ettiği görüldü. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 ile 13 Mart'tan bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

        Analistler, Fed'in faiz indirimi sürecine girme ihtimalinin güçlenmesi ile gerileyen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. İşte, 20 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI!

        Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 562 liradan yaparken; 20 Temmuz Cumartesi günü 2 bin 550 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 100 liradan, 4 bin 80 liraya geriledi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.550,43

        Satış: 2.551,00

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.400,27

        Satış: 2.401,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.080,69

        Satış: 4.170,88

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 16.322,77

        Satış: 16.632,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.135,88

        Satış: 8.341,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.322,77

        Satış: 16.632,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.116,38

        Satış: 17.553,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.386,08

        Satış: 1.821,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.347,87

        Satış: 2.487,57

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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