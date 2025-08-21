Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Dün son 3 haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın, bugün yatay seyrediyor. Altının gramı saat 07.45 itibarıyla 4 bin 396 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 21 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!
Canlı altın fiyatları 21 Ağustos Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları güçlü ivme yakalayamıyor. Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine odaklanmasıyla beklemeye geçti. Ons altın, saat 07.45 itibarıyla 3 bin 346 dolar seviyesinde. İşte, 21 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.395,9570
Satış: 4.396,4310
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.345,88
Satış: 3.346,40
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.033,5300
Satış: 7.188,1600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.135,3900
Satış: 28.665,9300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.648,00
Satış: 28.833,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.016,26
Satış: 14.369,40
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.120,40
Satış: 28.650,91
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.179,32
Satış: 29.915,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.408,16
Satış: 3.376,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.008,76
Satış: 4.219,62
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.356,00
Satış: 71.971,00