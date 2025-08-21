Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 AĞUSTOS 2025: Altın yatay seyirde! Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Dün son 3 haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın, bugün yatay seyrediyor. Altının gramı saat 07.45 itibarıyla 4 bin 396 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 21 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!

        Giriş: 21.08.2025 - 07:49 Güncelleme: 21.08.2025 - 07:55
        Canlı altın fiyatları 21 Ağustos Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları güçlü ivme yakalayamıyor. Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine odaklanmasıyla beklemeye geçti. Ons altın, saat 07.45 itibarıyla 3 bin 346 dolar seviyesinde. İşte, 21 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.395,9570

        Satış: 4.396,4310

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.345,88

        Satış: 3.346,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.033,5300

        Satış: 7.188,1600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.135,3900

        Satış: 28.665,9300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.648,00

        Satış: 28.833,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.016,26

        Satış: 14.369,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.120,40

        Satış: 28.650,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.179,32

        Satış: 29.915,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.408,16

        Satış: 3.376,85

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.008,76

        Satış: 4.219,62

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.356,00

        Satış: 71.971,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

