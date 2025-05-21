Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2025: Altında ibre yeniden yukarı yönlü! İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altında ibre yeniden yukarı yönlü! İşte 21 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 21 Mayıs 2025 Çarşamba grafiği günün en çok araştırılan konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve yatırımcıların ABD'deki mali belirsizlik ortamında güvenli liman arayışına yönelmesiyle son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3 bin 301 liraya yükselirken, gram altın ise 4 bin 124 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 21 Mayıs 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 07:44 Güncelleme: 21.05.2025 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Doların zayıflaması ve ABD’deki mali belirsizlik ortamı yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Günlerdir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Değerli metal, bu sabah itibarıyla son bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altının gramı, günün erken saatlerinde 4 bin 124 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.124,1840

        Satış: 4.124,6340

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.300,97

        Satış: 3.301,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.598,6900

        Satış: 6.743,7800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.394,7800

        Satış: 26.892,6100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.925,00

        Satış: 27.162,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.164,45

        Satış: 13.495,82

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.411,43

        Satış: 26.909,09

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.332,36

        Satış: 28.022,58

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.259,66

        Satış: 3.209,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.767,45

        Satış: 3.975,75

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.104,00

        Satış: 68.008,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplama
        SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplama
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
        Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        ABD'de kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        TBMM, HSK'nın 5 yeni üyesini seçti
        TBMM, HSK'nın 5 yeni üyesini seçti
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor