Altın fiyatları 21 Ocak 2026 alış-satış tablosu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland açıklamaları ve Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşı endişeleri küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken altın fiyatları Çarşamba günü yeni bir rekora imza attı. Ons altın 4 bin 858 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sarı metaldeki yükseliş sürerken bugün alım veya satım yapacak olan kişiler, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 21 Ocak 2026 Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…