Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 22 AĞUSTOS: Altında yatay seyir! Bugün çeyrek altın, gram altın, ata, ons, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Dün son 3 haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın, bugün yatay seyrediyor. Altının gramı an itibarıyla 4 bin 398 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 22 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 07:49 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Canlı altın fiyatları 22 Ağustos Cuma günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın beşinci işlem gününde altın fiyatları güçlü ivme yakalayamıyor. Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine odaklanmasıyla beklemeye geçti. Ons altın, an itibarıyla 3 bin 334 dolar seviyesinde. İşte, 22 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.398,2000

        Satış: 4.398,6610

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.334,08

        Satış: 3.334,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.036,9300

        Satış: 7.191,6200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.147,7200

        Satış: 28.678,5000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.711,00

        Satış: 28.848,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.029,48

        Satış: 14.382,73

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.146,91

        Satış: 28.677,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.159,94

        Satış: 29.895,34

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.413,57

        Satış: 3.378,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.017,52

        Satış: 4.221,73

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.513,00

        Satış: 72.008,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış