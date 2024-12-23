Altın fiyatları 23 Aralık Pazartesi günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Fed’in politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesinin ardından gerileyen altın yeniden toparlanıyor. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Saat 07.30 itibarıyla gram altın 2 bin 970 lira, çeyrek altın 4 bin 856 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 23 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...