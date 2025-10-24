Habertürk
Habertürk
        Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 23 Ekim 2025 Perşembe günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar, son haftalarda değerli metallerde yaşanan yükselişlerin aşırı değerlenmeye yol açtığı endişesiyle kâr satışına yöneldi. Spot altın ons başına 4.090 dolar civarında işlem gördü. Bu, önceki seansta yaşanan yüzde 6,3'lük düşüşün ardından son 12 yılın en sert günlük gerilemesi oldu. An itibarıyla ise ons altın 4.083 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 07:27 Güncelleme: 24.10.2025 - 07:27
        1

        Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de en çok merak edilip araştırılan konuların başında yer alıyor. Altın, rekor seviyelerin ardından gelen kar satışlarıyla değer kaybetti. An itibarıyla ons altın 4083 dolardan işlem görürken, tam altın ise 37 bin 722 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 23 Ekim 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.503,6310

        Satış: 5.504,3050

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.082,11

        Satış: 4.083,32

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.802,6200

        Satış: 8.996,3100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.208,6800

        Satış: 35.873,2500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.722,00

        Satış: 38.101,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.518,70

        Satış: 17.960,60

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.152,71

        Satış: 35.816,66

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.519,88

        Satış: 39.520,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.189,36

        Satış: 4.301,69

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.278,32

        Satış: 5.536,44

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.947,00

        Satış: 95.098,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
