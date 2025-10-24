Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de en çok merak edilip araştırılan konuların başında yer alıyor. Altın, rekor seviyelerin ardından gelen kar satışlarıyla değer kaybetti. An itibarıyla ons altın 4083 dolardan işlem görürken, tam altın ise 37 bin 722 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 23 Ekim 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!