Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Güncel verilere göre, saat 15.30 itibarıyla ons altın 3 bin 358 liradan işlem görürken, gram altın 4 bin 298 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 23 Haziran 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altının ons fiyatı, dün gün içinde yüzde 0,8 kadar artış gösterdikten sonra, yaklaşık 3.360 dolar civarında işlem gördü. Bugün ise saat 15.30 itibarıyla ons altın 3 bin 358 lira, gram altın ise 4 bin 298 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 23 Haziran 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.297,8680
Satış: 4.298,3660
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.357,79
Satış: 3.358,47
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.876,7300
Satış: 7.027,9300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.506,9200
Satış: 28.025,7600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.145,00
Satış: 28.300,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.729,67
Satış: 14.075,29
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.545,43
Satış: 28.064,49
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.610,27
Satış: 29.332,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.364,77
Satış: 3.323,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.938,25
Satış: 4.141,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.145,00
Satış: 70.859,00