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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 24 Ağustos 2024: Altında rekor yükseliş sürüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altında yatay seyir! 24 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Hafta başından beri rekor bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında; gram altın 2 bin 700 TL seviyesini, çeyrek ise 4 bin 300 TL seviyesini gördü. Rakamlar halen yüksek olsa da hafta başına kıyasla, altın düşüşe geçmeye başladı. Şimdi gözler önümüzdeki hafta altının kaç liradan açılış yapacağına döndü. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 07:12 Güncelleme: 24.08.2024 - 00:08
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        1

        Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Öte yandan, Fed'in Eylül'de faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

        Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.

        İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 24 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        REKOR YÜKSELİŞTE DÜŞÜŞ BAŞLADI

        Gram altın dün 2 bin 732 liradan kapanış yaparken; bugün 2 bin 731 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 371 liradan, 4 bin 369 liraya geriledi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.731,0990

        Satış: 2.731,5470

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.499,42

        Satış: 2.499,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.369,7600

        Satış: 4.466,0300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.478,6800

        Satış: 17.808,3200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.714,46

        Satış: 8.934,22

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.483,55

        Satış: 17.813,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.425,60

        Satış: 18.889,39

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.501,66

        Satış: 1.947,83

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.535,38

        Satış: 2.671,49

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