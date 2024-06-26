Altın fiyatları yükseliyor! 26 Haziran altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin sürmesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Dün değer kaybeden Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yükseliyor. İşte, 26 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmasının ardından çarşamba gününe yükselişle başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 451 liradan yaparken; 26 Haziran Çarşamba günü saat 7.30 itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 008 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 014 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.455,25
Satış: 2.455,54
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.318,82
Satış: 2.319,15
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.928,40
Satış: 4.014,81
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.713,62
Satış: 16.010,12
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.832,26
Satış: 8.029,62
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.713,62
Satış: 16.010,12
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.448,72
Satış: 16.863,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.329,81
Satış: 1.753,11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.256,44
Satış: 2.387,23