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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 26 Haziran 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün kaç TL?

        Altın fiyatları yükseliyor! 26 Haziran altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin sürmesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Dün değer kaybeden Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yükseliyor. İşte, 26 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 07:38 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:40
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmasının ardından çarşamba gününe yükselişle başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 451 liradan yaparken; 26 Haziran Çarşamba günü saat 7.30 itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 008 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 014 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.455,25

        Satış: 2.455,54

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.318,82

        Satış: 2.319,15

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.928,40

        Satış: 4.014,81

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.713,62

        Satış: 16.010,12

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.832,26

        Satış: 8.029,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.713,62

        Satış: 16.010,12

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.448,72

        Satış: 16.863,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.329,81

        Satış: 1.753,11

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.256,44

        Satış: 2.387,23

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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