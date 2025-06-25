ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın güne 3324 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3321 dolar, en yüksek de 3335 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3323 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4229 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4227 lira, en yüksek de 4249 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4241 liradan alıcı buluyor.

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