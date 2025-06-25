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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN: Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yatay seyirde! 26 Haziran 2025 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 26 Haziran'da da gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları doların güç kaybetmesi ile yükseldi. Altının gram fiyatı ise 4 bin 241 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 07:54 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:31
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        1

        Altın fiyatları 26 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine kağıdı getirilerindeki gerilemenin desteğiyle hafif yükseldi. Gram altın ise 4241 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Ons altın güne 3324 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3321 dolar, en yüksek de 3335 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3323 dolardan işlem geçiyor.

        Gram altın güne 4229 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4227 lira, en yüksek de 4249 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4241 liradan alıcı buluyor.

        CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.241,0890

        Satış: 4.242,6250

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.323,02

        Satış: 3.323,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.789,5400

        Satış: 6.939,1400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.137,1700

        Satış: 27.658,5500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.647,00

        Satış: 27.828,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.556,48

        Satış: 13.897,92

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.197,95

        Satış: 27.710,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.102,89

        Satış: 28.812,17

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.321,92

        Satış: 3.276,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.868,61

        Satış: 4.073,06

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.905,00

        Satış: 69.678,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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