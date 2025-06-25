Altın fiyatları yatay seyirde! 26 Haziran 2025 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 26 Haziran'da da gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları doların güç kaybetmesi ile yükseldi. Altının gram fiyatı ise 4 bin 241 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 26 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine kağıdı getirilerindeki gerilemenin desteğiyle hafif yükseldi. Gram altın ise 4241 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Ons altın güne 3324 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3321 dolar, en yüksek de 3335 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3323 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın güne 4229 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4227 lira, en yüksek de 4249 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4241 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.241,0890
Satış: 4.242,6250
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,02
Satış: 3.323,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.789,5400
Satış: 6.939,1400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.137,1700
Satış: 27.658,5500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.647,00
Satış: 27.828,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.556,48
Satış: 13.897,92
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.197,95
Satış: 27.710,83
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.102,89
Satış: 28.812,17
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.321,92
Satış: 3.276,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.868,61
Satış: 4.073,06
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.905,00
Satış: 69.678,00